È morto il giornalista Giorgio Di Nuovo

È morto a Palermo a 86 anni il giornalista Giorgio Di Nuovo. Originario di Campofelice di Fitalia, nel corso della sua lunga carriera professionale ha collaborato con diverse testate e si è impegnato nell’attività sindacale.

Domani, venerdì 26 settembre, saranno celebrati alle 15.30, nella chiesa di San Giuseppe a Campofelice di Roccella, i funerali.

La sua intera carriera professionale si è svolta sin dai primi anni Settanta nella sede Rai di Palermo con vari ruoli, per ultimo quello di vice capo di Tgr Sicilia.

L’anno scorso era stato premiato dall’Ordine dei giornalisti per avere raggiunto i 50 anni di iscrizione. Di Nuovo è stato anche un rappresentante sindacale nella Fnsi e sindaco di Campofelice di Fitalia, piccolo paese della provincia di Palermo.

