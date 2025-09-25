A Palermo una tavola rotonda su alimentazione e nuovi stili di vita: «Tutto è connesso»

“Alimentazione e nuovi stili di vita. Tutto è connesso”: è questo il tema della tavola rotonda che si terrà venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso il Teatro Marcello Puglisi della Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa, nell’ambito delle iniziative del Tempo del Creato 2025.
L’incontro, promosso dall’Arcidiocesi di Palermo attraverso l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, in collaborazione con la Caritas Diocesana e il Servizio di Pastorale Giovanile, vuole offrire un momento di confronto e riflessione sul rapporto tra alimentazione, salute, sostenibilità e scelte quotidiane, alla luce dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. A portare i saluti iniziali saranno don Silvio Sgrò, vicario episcopale del IV Vicariato, e monsignor Raffaele Mangano, parroco della comunità ospitante.
Il programma prevede una serie di interventi che toccheranno diversi aspetti legati alla sostenibilità. La dottoressa Rosalba Muratori, medico di base e geriatra, parlerà di “Salute circolare per un BenEssere sostenibile”. A seguire, Valentina Fuscoletti dell’Istituto Superiore di Sanità affronterà il tema delle “Acque potabili e microplastiche” con un’analisi tra normativa ed evidenze scientifiche.
Il monaco benedettino don Anselmo Lipari, docente di Teologia presso la Facoltà Pontificia San Giovanni Evangelista di Palermo, proporrà una riflessione su “Zero sprechi in cucina”, mentre Riccardo Di Grusa, rappresentante di Altroconsumo per la Sicilia, interverrà su “Spesa sostenibile: piccoli gesti per un grande impatto”. Chiuderà il ciclo di interventi Giuseppe Marsolo, direttore di Coldiretti Palermo, con un approfondimento sugli “Acquisti a Km zero e filiera corta”.
A moderare la tavola rotonda sarà il giornalista Giovanni Villino. L’iniziativa, che si inserisce nel calendario delle attività dedicate al Tempo del Creato, si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza di compiere scelte responsabili e consapevoli nella vita quotidiana, valorizzando il legame tra salute personale, tutela ambientale e giustizia sociale.
