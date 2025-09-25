A Palermo una tavola rotonda su alimentazione e nuovi stili di vita: «Tutto è connesso»

“Alimentazione e nuovi stili di vita. Tutto è connesso”: è questo il tema della tavola rotonda che si terrà venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso il Teatro Marcello Puglisi della Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa, nell’ambito delle iniziative del Tempo del Creato 2025.

L’incontro, promosso dall’Arcidiocesi di Palermo attraverso l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, in collaborazione con la Caritas Diocesana e il Servizio di Pastorale Giovanile, vuole offrire un momento di confronto e riflessione sul rapporto tra alimentazione, salute, sostenibilità e scelte quotidiane, alla luce dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. A portare i saluti iniziali saranno don Silvio Sgrò, vicario episcopale del IV Vicariato, e monsignor Raffaele Mangano, parroco della comunità ospitante.