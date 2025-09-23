Da Milano a Palermo una staffetta di beneficenza per la ricerca e la prevenzione degli aneurismi

L’aneurisma è una patologia poco conosciuta, che spesso non dà sintomi fino al momento in cui colpisce con violenza, lasciando pochissime possibilità di salvezza. È quanto accaduto a Valentina, che non sapeva di essere malata. Da questa tragedia, la famiglia e gli amici hanno deciso di reagire impegnandosi in prima linea, trasformando il dolore in energia per la ricerca e la prevenzione.

Un torneo di padel, ma non solo: attorno al campo prenderanno vita attività conviviali e momenti di condivisione, con un unico obiettivo, raccogliere fondi da destinare al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini di Cesena . Qui, grazie anche alla collaborazione con Picea (Patologie Ischemiche Cerebrali e Aneurisma), verranno attivati progetti di ricerca e borse di studio specifiche.

L’Italia delle buone azioni si mette in movimento, trasformando il dolore in speranza. Sabato 27 e domenica 28 settembre, al Rio Padel di Igea Marina , si svolgerà il primo Trofeo Solaria - “Play for Valli” , un evento sportivo e solidale dedicato alla memoria di Valentina Giulianelli , scomparsa lo scorso 13 giugno a soli 49 anni a causa di un aneurisma.

Una rete che cresce

Il progetto del Trofeo Solaria non si ferma a Igea Marina. L’idea è quella di costruire una vera e propria staffetta di beneficenza da Milano a Palermo, capace di coinvolgere comunità diverse e di portare il tema della prevenzione in tutta Italia. Un percorso che ha già trovato l’alleanza di Picea, associazione fondata dalla famiglia Poggi dopo la perdita della giovane Barbara, anch’essa vittima di un aneurisma.

La prima edizione del torneo ha già registrato il tutto esaurito, con partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e numerose donazioni, sia da parte di sponsor sia da privati cittadini. Alla premiazione, prevista per domenica 28 settembre alle 12.30, parteciperanno il prof. Luigi Tosatto, direttore della Neurochirurgia del Bufalini di Cesena, e un rappresentante di Picea.

Il sole di Valentina

Il nome “Solaria” richiama il sole, simbolo di luce, energia e vita. Così era Valentina: solare, capace di riscaldare chiunque con il suo sorriso e la sua positività. La coppa del primo Trofeo Solaria sarà la pietra miliare di un progetto che vuole brillare a lungo, portando avanti la memoria di Valentina e offrendo speranza a chi combatte contro una patologia tanto subdola quanto letale.