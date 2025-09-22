Il Giubileo è cultura: a Terrasini un viaggio collettivo di memoria, cultura e spiritualità

Terrasini e il suo circondario si preparano a vivere un viaggio collettivo di memoria, cultura e spiritualità: dal 22 settembre al 30 dicembre 2025 la rassegna “Il Giubileo è cultura”, promossa dall’associazione culturale “Così, per… passione!”, porterà in città incontri, celebrazioni, concerti e testimonianze dedicate a figure esemplari che hanno incarnato i valori di fede, coraggio, giustizia e solidarietà.

“Il Giubileo è cultura. Speranza: segno identitario della nostra gente, porta aperta davanti a noi” è il titolo del progetto con cui Terrasini aderisce al Giubileo 2025, il cui filo conduttore è “Pellegrini di Speranza”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le radici della nostra comunità, mettendo al centro la memoria di testimoni esemplari e la forza di una identità che si rinnova nel dialogo tra passato, presente e futuro.