Palermo, inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo in via Palinuro a Mondello

Mondello ha un parco giochi inclusivo, inaugurato questa mattina in via Palinuro, accanto al plesso scolastico Riso dell’Istituto Comprensivo Borgese-Mondello. L’area, realizzata grazie a un protocollo tra Comune, scuola e la società Iris Mobili, è priva di barriere architettoniche ed è dotata di scivoli, altalene, giostre e pannelli sensoriali accessibili a tutti, con l’obiettivo di far giocare insieme bambini con e senza disabilità.

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori Aristide Tamajo e Pietro Alongi, il consigliere comunale Catia Meli, il dirigente scolastico Anna Maria Caruana e la direttrice vendite di Iris Mobili, Federica Barberis.

«Abbattere le barriere significa costruire comunità più coese e solidali», ha detto Lagalla, definendo il parco «un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuola e privati». Per Alongi si tratta di «un modello concreto di rigenerazione urbana», mentre Meli ha parlato di «un sogno che diventa realtà per garantire a tutti i bambini il diritto al gioco».