«Settembre d’oro» contro il cancro infantile, le iniziative di Aslti

Sempre su iniziativa dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, sara’ celebrata la giornata “ Go Gold” anche a Palermo, vestendo simbolicamente d’oro il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Civico. I volontari dell’associazione distribuiranno nastrini d’oro ai piccoli pazienti e alle loro famiglie e saranno realizzati dei tatuaggi ad acqua con il simbolo dell’Oncoematologia pediatrica, il nastro dorato.

In occasione del “Settembre d’oro” - afferma Antonella Gugliuzza, presidente di Aslti - la nostra Associazione ha coinvolto i comuni di Palermo, Cefalù’, Castelbuono, Mussomeli, Villalba e Geraci Siculo nell’illuminazione di un monumento simbolo o del Palazzo di città, come segno tangibile di vicinanza ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie che ogni giorno affrontano la malattia. La luce dorata non è solo un simbolo, ma è anche un messaggio di speranza e di forza. Significa ricordare a tutti che i tumori pediatrici esistono, ma che, insieme, istituzioni, comunità, volontari, medici e ricercatori, possiamo fare la differenza”. Mentre Ilde Vulpetti, responsabile dell’area operativa e fundraiser di Aslti, sottolinea come “la sinergia con Fiagop, la Federazione Nazionale delle associazioni dei genitori di bimbi e adolescenti con tumori o leucemie, e’ una collaborazione proficua che ci ha permesso di diffondere negli anni la conoscenza sulle patologie oncologiche pediatriche e di sensibilizzare sui temi legati all’assistenza e all’umanizzazione negli ospedali”