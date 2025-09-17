Come difendersi dalle truffe online, focus a Gangi con il Gal Isc Madonie

Domani (18 settembre), alle 17 nell’aula consiliare di Palazzo Bongiorno del Comune di Gangi, in provincia di Palermo, si terrà il terzo incontro organizzato dal Gal Isc Madonie. Il focus del convegno è: l’importanza della sicurezza online e come difendersi dalle truffe che circolano in rete.
“Il GAL ha avviato un percorso strutturato di digitalizzazione – afferma il presidente del GAL Isc Madonie, Mario Cicero – con l’intento di accompagnare soprattutto quelle fasce della popolazione, come gli anziani, che ancora oggi incontrano difficoltà nell’accesso ai servizi digitali. In un’epoca in cui il digitale è parte integrante della nostra vita quotidiana, è fondamentale promuovere la conoscenza dei rischi legati all’uso della rete: dalle truffe online alle frodi informatiche, fino ai contenuti ingannevoli diffusi tramite social network e posta elettronica. Per questo motivo – conclude Cicero – iniziative come questo convegno rappresentano un’opportunità importante per sensibilizzare la cittadinanza, rafforzare la cultura della prevenzione e offrire strumenti concreti per un uso sicuro e consapevole delle tecnologie digitali”.
All’incontro saranno presenti: il direttore del Gal Isc Madonie, Dario Costanzo, il Sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, la responsabile del Punto di facilitazione digitale di Gangi, Giusi Ballistreri e l’esperto digitale Roberto Di Stefano. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Antonella V. Guglielmino.
Parteciperanno, illustrando alla platea dei casi concreti: il comandante della stazione dei carabinieri di Gangi, maresciallo Maggiore Cosimo Damiano Zurlo, il comandante della Polizia Municipale, Nicolò Dimarco, e Leonardo Gennaro, presidente BCC delle Madonie.
Registrazione gratuita per seguite l’evento da remoto: https://webinar-sicurezza-informatica-comune-gangi.grwebsite.it/
Caricamento commenti
Commenta la notizia