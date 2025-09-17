A Palermo un murale per Totò Schillaci ad un anno dalla morte

L’immagine di Totò Schillaci con la maglia azzura che esulta dopo un gol è quella del campione di Italia ‘90 che gli italiani ricordano sempre. Quei momenti indimenticabili delle «notti magiche» sono diventate un murale «Yume: Un sogno per Palermo», realizzato dal muralista Andrea Sposari per conto della Fondazione Made in Sicily Museum, che ha voluto dedicare al bomber palermitano, ad un anno dalla sua scomparsa, questa opera, la cui inaugurazione è prevista domani mattina. Il murale è stato realizzato nel quartiere Passo di Rigano, al civico 9 di via Cartagine, ed è il frutto di un lavoro corale che ha visto coinvolti i familiari del campione, il comune, l’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, la quinta circoscrizione, l’Ance Palermo e 19 aziende, tante quante il suo indimenticabile numero.
La storia di Totò Schillaci è un simbolo che va oltre lo sport, rappresenta, infatti, il riscatto di chi parte indietro e può arrivare in cima al mondo, con la giusta dose di volontà. Le sue gesta sono state motivo di orgoglio per milioni di siciliani nel mondo ed è il simbolo per Palermo e per le tantissime comunità di siciliani nel mondo che guardano il capoluogo siciliano come capitale dei figli della diaspora siciliana. Nell’opera è stata inserita la scritta «Yume» che, in giapponese, significa sogno. La capacità di sognare unisce tutti i siciliani nel mondo e collega il murale all’esperienza giapponese di Totò. «La nostra idea è che ogni palermitano e siciliano quando in difficoltà possa pensare a quest’opera sentendo le parole che lui direbbe: puoi farcela», dicono Giovanni Callea e Davide Morici, ideatori del progetto».
«L’opera rappresenta un Albero delle Radici, il cui tronco è la figura di Totò, le radici lo abbracciano e lo legano alla terra - spiega l’autore Andrea Sposari - mentre la chioma è il simbolo del «Made in Sicily» e rappresenta la capacità fattuale del popolo siciliano». «Totò è figlio di Palermo, ma amato in tutta la Sicilia e in tutta Italia ed è, a tutti gli effetti, cittadino adottivo di Messina, città nella quale ha lasciato un segno indelebile e alla quale era legatissimo - spiega il figlio Mattia Schillaci. - Siamo felici per ogni opera che valorizzi l’immagine di papà». (ANSA).
La Fondazione Made in Sicily Museum, domani (18 settembre) presentato alla città, alla presenza dei familiari, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del presidente della V circoscrizione Andrea Aiello, dei rappresentanti delle prime tre tappe dell’itinerario delle Radici (Aeroporto Falcone Borsellino, Piana Degli Albanesi, Isola delle Femmine), il murale.
Il murale è stato realizzato a Passo di Rigano, al civico 9, in Via Cartagine, nella Quinta Circoscrizione e prodotto dalla Fondazione Made in Sicily Museum ed è il frutto di un lavoro corale che ha visto coinvolti i familiari del campione, la Città di Palermo, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Quinta Circoscrizione, l’ANCE Palermo e 19 aziende, tante quante il suo indimenticabile numero.
L’Itinerario delle Radici
L’Itinerario delle Radici è un percorso d’arte che valorizza la capacità fattuale dei siciliani in Sicilia e nel mondo. Parte dal Teatro Massimo di Palermo nel 2023 con l’istituzione del Libro delle Radici, oggi patrimonio inalienabile della Fondazione Made in Sicily Museum. Le altre tappe sono l’Albero delle Radici, all’Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, opera in ceramica realizzata dagli artisti Domenico Boscia e Salvatore Bartolotta; il murale Le Radici del futuro, a Piana degli Albanesi, realizzato da Giulio Rosk, con Ester Pantano. Le Radici del Mare Opera in Ceramica ed acciaio firmata da il Made in Sicily e Domenico Boscia a Isola delle Femmine, borgo marinaro a due passi da Palermo.
Il Programma degli altri eventi
Per ricordare Totò Schillaci, oltre agli eventi connessi con all’inaugurazione del murale, sono previste diverse attività in città, non direttamente organizzate dalla Fondazione Made in Sicily Museum, ma ugualmente promosse come ogni gesto fatto in memoria di Toto’.
18 settembre
Ore 10.00 Via Cartagine: benedizione del Murale ed incontro con le scuole della circoscrizione.
12.30 Via Cartagine: taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Palermo e del presidente della circoscrizione.
12.45 Via Cartagine: Itinerario delle Radici, presenti i rappresentanti delle tre tappe dell’itinerario della Radici: Aeroporto Falcone Borsellino, Piana Degli Albanesi, Isola delle Femmine.
18.00 Cep, Chiesa San Giovanni apostolo: messa in memoria di Totò.
19.30 Via Cartagine: Un sogno per Palermo: un momento per ricordare Totò con la famiglia, gli amici, ed i sognatori di Palermo, (confermati giocatori storici del Palermo, simboli del mondo culturale ed artistico, amici di toto’) che verranno a raccontare le loro storie di sogno ed i loro ricordi di Totò.
Alle 00.00 del 18 settembre sarà disponibile on-line il brano Totò dedicato a Schillaci da Sabu Alaimo. Un singolo che celebra solo l’atleta ma soprattutto l’uomo, il brano racconta il lato umano che lo ha reso indimenticabile ben oltre il campo da gioco. Il brano sarà disponiblie su tutte le piattaforme social ed alle 00.00 anche sui profili il made in Sicily.
19 settembre
17.00 Palazzo Drago Airoldi di Santacolomba a Palermo: proiezione del documentario “Dalla strada al pallone: storia di Totò Schillaci” di Alberto Castiglione.
17.30 Crezi Plus, Cantieri Culturali: Jessica Schillaci presenta Solo Io posso scrivere di te edizioni Cairo. La figlia maggiore di Toto’ Schillaci racconta la storia del padre.
21 settembre
20.00 Campi Ribolla: Tutti insieme in memoria di Totò. Primo Memorial per Toto’ Schillaci. Triangolare presso centro sportivo Ribolla.
26 Settembre
19.00 San Lorenzo: Jessica Schillaci presenta Solo Io posso scrivere di te edizioni Cairo. La figlia maggiore di Toto’ Schillaci racconta la storia del padre.
27 Settembre
18.00 Parco Himera: Jessica Schillaci presenta “Solo Io posso scrivere di te” edizioni Cairo. La figlia maggiore di Toto’ Schillaci racconta la storia del padre.
29 settembre
17.30, Biblioteca Comunale: Jessica Schillaci presenta “Solo Io posso scrivere di te” edizioni Cairo. La figlia maggiore di Toto’ Schillaci racconta la storia del padre.
