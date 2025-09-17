A Palermo un murale per Totò Schillaci ad un anno dalla morte

L’immagine di Totò Schillaci con la maglia azzura che esulta dopo un gol è quella del campione di Italia ‘90 che gli italiani ricordano sempre. Quei momenti indimenticabili delle «notti magiche» sono diventate un murale «Yume: Un sogno per Palermo», realizzato dal muralista Andrea Sposari per conto della Fondazione Made in Sicily Museum, che ha voluto dedicare al bomber palermitano, ad un anno dalla sua scomparsa, questa opera, la cui inaugurazione è prevista domani mattina. Il murale è stato realizzato nel quartiere Passo di Rigano, al civico 9 di via Cartagine, ed è il frutto di un lavoro corale che ha visto coinvolti i familiari del campione, il comune, l’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, la quinta circoscrizione, l’Ance Palermo e 19 aziende, tante quante il suo indimenticabile numero.

La storia di Totò Schillaci è un simbolo che va oltre lo sport, rappresenta, infatti, il riscatto di chi parte indietro e può arrivare in cima al mondo, con la giusta dose di volontà. Le sue gesta sono state motivo di orgoglio per milioni di siciliani nel mondo ed è il simbolo per Palermo e per le tantissime comunità di siciliani nel mondo che guardano il capoluogo siciliano come capitale dei figli della diaspora siciliana. Nell’opera è stata inserita la scritta «Yume» che, in giapponese, significa sogno. La capacità di sognare unisce tutti i siciliani nel mondo e collega il murale all’esperienza giapponese di Totò. «La nostra idea è che ogni palermitano e siciliano quando in difficoltà possa pensare a quest’opera sentendo le parole che lui direbbe: puoi farcela», dicono Giovanni Callea e Davide Morici, ideatori del progetto».