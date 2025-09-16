Palermo, vinti 50 mila euro al Gratta e Vinci in un bar di via dell'Ermellino a Bonagia

Colpo fortunato a Palermo con il Gratta e Vinci “New Bonus Tutto per Tutto”. Nell’ultima settimana un giocatore ha vinto 50 mila euro al Bar Torre Bonagia, in via dell’Ermellino 40. Secondo i dati Agipronews, nel 2024 la spesa complessiva per i giochi in Sicilia è rimasta stabile, attestandosi a 1,1 miliardi di euro nelle agenzie, ricevitorie e sale scommesse, lo stesso livello dell’anno precedente.

Numeri pressoché invariati anche nella provincia di Palermo, che passa dai 313 milioni del 2023 ai 310 milioni del 2024, con un calo inferiore all’1%. Per le lotterie istantanee, invece, si registra un leggero aumento: dai 204 milioni spesi nel 2023 si è passati ai 209 milioni del 2024, pari a una crescita del 2,45%.