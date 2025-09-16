Palermo, Abbagnato e Parmitano vincitori del premio Alessi 2025

Istituito dal governo Schifani nel 2023, il riconoscimento è intitolato al primo presidente della Regione ed è assegnato ai siciliani che hanno saputo distinguersi con opere e azioni che contribuiscono al progresso della comunità nei diversi campi dell’impegno etico, sociale, culturale, scientifico e artistico. “Questo premio - ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani - è un segno di gratitudine verso coloro che, con serietà e spirito di servizio, rappresentano modelli di riferimento, capaci di trasmettere fiducia e speranza alle nuove generazioni. In questo modo intendiamo custodire la memoria di un protagonista della nostra storia regionale e riaffermare i valori che egli ha incarnato: etica pubblica, dedizione al bene comune, rispetto della legalità e amore per la nostra terra. Bisogna guardare in alto, bisogna credere in una società che possa riscattarsi».

A Eleonora Abbagnato, originaria di Palermo, icona internazionale della danza, già Étoile dell’Opéra di Parigi e oggi direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del teatro dell’Opera di Roma, il premio è stato assegnato perché “ha saputo portare, alto, nel mondo, il nome e la cultura della Sicilia. Con il suo percorso, ha dimostrato come la passione e il lavoro costante possano diventare strumenti di crescita collettiva, offrendo alla comunità siciliana un esempio di orgoglio, cultura e identità». A consegnarlo il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.

A Luca Parmitano, di Paternò, primo italiano al comando della stazione spaziale internazionale e primo astronauta del nostro Paese a svolgere attività extraveicolare, il premio è stato attribuito perché, si legge nella motivazione, «incarna i valori del servizio e dell’impegno, dimostrando che dalle radici siciliane possono germogliare percorsi capaci di raggiungere le più alte vette della conoscenza e dell’umanità». Il presidente Schifani, che ha consegnato il premio, ha ringraziato l’astronauta per aver esposto nello spazio il vessillo della Sicilia. «Un gesto che ha un significato fortissimo», ha detto il governatore.