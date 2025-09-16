È morto Ferdinando Cataliotti: è stato il pioniere della chirurgia pediatrica a Palermo

È morto a Palermo il professore Ferdinando Cataliotti, fondatore dell’Istituto materno-infantile e considerato il padre della chirurgia pediatrica palermitana, che ha legato il suo nome alla nascita e alla crescita di una scuola e di un reparto che prima di lui non esistevano.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco Roberto Lagalla: «Con profondo dolore la città di Palermo piange la scomparsa del professor Ferdinando Cataliotti, illustre medico e pioniere della chirurgia pediatrica nel nostro territorio. Il professor Cataliotti ha dedicato la sua vita alla medicina e alla formazione, contribuendo in maniera decisiva a far nascere e crescere a Palermo una scuola e un reparto di chirurgia pediatrica e neonatale, che prima di lui non esistevano».

Per oltre 25 anni Cataliotti è stato professore ordinario e direttore della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica. Uomo di grande passione e professionalità, non ha mai abbandonato la chirurgia generale, operando sia su adulti che su bambini con interventi innovativi per l’epoca.