Expocook 2025, Renato Ardovino incanta Palermo con le sue torte d’autore

La bellezza in pasticceria è di casa e a volte la creatività arriva a trasformare una torta in un’opera d’arte. Ne ha dato un saggio a Expocook Palermo 2025 - la rassegna del gusto e di tutto ciò che vi ruota intorno, in corso fino a domani, 16 settembre, alla Fiera del Mediterraneo – il principe dei cake designer italiani, Renato Ardovino, guest star della manifestazione. Grazie alla sua capacità di raccontare l’importanza di una decorazione e di un’architettura dolciaria, Ardovino è diventato negli anni anche un apprezzato conduttore televisivo.

«Il cake design – ha spiegato Ardovino – dà un valore aggiunto al dolce che arriva alla fine di un evento e trasforma la scenografia dell’evento stesso. La parte artistica combinata con il gusto eccezionale di un dolce fantastico creano la magia. L’importante – ha sottolineato sul palco del Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo durante un affollatissimo cooking show – è che la creatività si abbini sempre al gusto. Le torte in primis devono essere buone. Ad Expocook 2025 voglio lanciare un quesito: qual è il dolce siciliano che si sposa meglio con l’arte e quindi con il cake design? A voi la risposta». In effetti, la soluzione l’ha fornita lui stesso, quando ha parlato della cassata siciliana come di un chiaro esempio di bellezza che eguaglia la bontà, con le sue decorazioni frutto dell’arte pasticciera che nell’Isola ha radici antichissime. Durante il suo cooking show, il pastry chef di Paestum ha anche chiamato pasticceri e semplici casalinghe sul palco, per offrire loro la possibilità di contribuire personalmente alla realizzazione della torta artistica.