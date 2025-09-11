Palermo, volantinaggio antimafia di Addiopizzo tra i commercianti della Noce e di Malaspina

Dopo i manifesti affissi nei giorni scorsi, i volontari di Addiopizzo sono tornati nei quartieri Noce e Malaspina con il volantinaggio per invitare commercianti, imprenditori e cittadini a denunciare le estorsioni.

«Abbiamo attraversato le strade a più alta densità commerciale della Noce e di Malaspina – si legge in una nota – per sensibilizzare commercianti, imprenditori e cittadini». I volantini sono stati distribuiti in via Cataldo Parisio, via Aurispa, via Lancia di Brolo, via Dante, via Noce, piazza Campolo, via De Saliba, via Pacinotti e in corso Finocchiaro Aprile.

«Abbiamo rinnovato la nostra disponibilità al supporto a chi è stretto dalle maglie delle estorsioni», conclude il comunicato diffuso anche sui social dall'associazione.