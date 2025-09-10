Operazione antibracconaggio nel Trapanese, soccorso anche un barbagianni ferito

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il bellissimo barbagianni era denutrito e con un’ala rotta: lo hanno salvato i carabinieri forestali del centro anticrimine Natura di Palermo, distaccamento di Trapani, nel corso di un controllo. I militari hanno anche sorpreso e denunciato due cacciatori per l’abbattimento di specie protette, appartenenti al Columba livia (piccione selvatico) e Streptoelia treptopelia decaocto (tortora dal collare orientale). Sono stati sequestrati anche due fucili calibro 12 e le relative munizioni.

Il barbagianni è stato portato nel centro di recupero fauna selvatica di Ficuzza, in provincia di Palermo, dove ha ricevuto cure e alimentazione.

