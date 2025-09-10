Commemorato a Palermo il maresciallo Ievolella: fu ucciso dalla mafia 44 anni fa

Rcordato questa mattina (10 settembre) il maresciallo maggiore dei carabinieri Vito Ievolella, medaglia d’oro al valor civile alla memoria, ucciso dalla mafia 44 anni fa in piazza Principe di Camporeale.

Alle 9.30, nel luogo dell’agguato, sono state deposte quattro corone d’alloro da parte dell’Arma, della Regione, dell’Assemblea Regionale e del Comune di Palermo. Alla cerimonia hanno preso parte il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, il prefetto Massimo Mariani, il sindaco Roberto Lagalla, il comandante provinciale dei carabinieri Luciano Magrini, una delegazione dell’Associazione nazionale carabinieri e la figlia del maresciallo, Lucia Assunta Ievolella.

«Un investigatore di assoluto spessore, un servitore dello Stato che ha dato prova di grande determinazione e rara intraprendenza, capace di risolvere qualsiasi delitto», lo ha ricordato il generale Del Monaco, sottolineando come la sua figura rappresenti «uno stimolo che deve incoraggiare e motivare il nostro agire quotidiano». Subito dopo, nella chiesa di Santa Maria Maddalena al Comando Legione Carabinieri Sicilia, è stata celebrata una messa in suffragio.