Palermo, l'ospedale Civico pronto ad accogliere Samir mutilato da un drone a Gaza

L’Ordine dei medici di Palermo e l’Arnas Civico, guidato dal direttore generale Walter Messina, hanno comunicato la piena disponibilità ad accogliere in città il piccolo Samir Muhamad Zakout, rimasto gravemente ferito in seguito a un attacco aereo a Gaza. La nota è stata inviata al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, alla Croce rossa internazionale e allo Shifa Hospital.

Samir si trovava nella sua camera da letto quando un drone kamikaze ha colpito il quartiere in cui viveva: ha subito l’amputazione di un braccio e di una gamba, oltre a gravi traumi interni. Oggi è in condizioni critiche e necessita di cure specialistiche non disponibili a Gaza.

«I medici di Palermo – sottolinea il presidente dell’Omceo Toti Amato – si mettono a disposizione con spirito di solidarietà e responsabilità. Accogliere Samir significa dare concretezza ai valori universali di cura e umanità che la nostra professione porta avanti ogni giorno».