Monte Pellegrino e il rito dell’acchianata, il cuore pulsante di una parte di Palermo che riprende il cammino

C’è una notte a Palermo che non assomiglia a nessun’altra ma descrive al meglio il popolo palermitano. È quella tra il 3 e il 4 settembre, quando una parte di città si mette in cammino per onorare la sua patrona, Santa Rosalia, la “Santuzza”. Per molti è un rito, per altri una novità. C'è chi la percorre per chiedere una grazia e chi per "grazia ricevuta". In ogni caso non serve un orologio per capire quando per ognuno inizia l’acchianata: basta guardare la scala acciottolata che porta in cima a Monte Pellegrino e che per una sera vede scorrere una scia ininterrotta di voci e di passi, di silenzi o di canti.

Un monte sacro

Monte Pellegrino è uno spazio sacro. E la sua sacralità non si è mai interrotta. Anzi, si è trasformata nel tempo: dal culto di Tanit alle presenze cristiane già dal VII secolo, come attesta alcune iscrizioni, per poi accogliere gli anacoreti e gli eremiti che cercavano sul monte silenzio e comunione col sacro. In questo solco è entrata Santa Rosalia, che ha scelto la montagna per il suo eremitaggio tra il silenzio della grotta e la natura, proseguendo un percorso di ascesi e ricerca di Dio in uno spazio segnato dalla memoria del sacro. Il culto di Tanit a Monte Pellegrino rappresenta uno degli esempi più evocativi di sacralità antica nella storia religiosa siciliana. Tanit, divinità fenicio-punica della fertilità e della protezione, era venerata sull’altura palermitana dove fu eretto un altare punico e una edicola a lei dedicata, strutture che ancora si intravedono nella roccia presso l’attuale ingresso del Santuario di Santa Rosalia. L’edicola, ricavata secondo la tipica forma a naos, era il cuore di un luogo sacro: si pensa che qui si custodisse il simulacro della dea Tanit e che la grotta fosse quasi ermeticamente chiusa, usata per inumazioni come prassi dei culti punici. La presenza di una falda acquifera proprio davanti all’edicola, poi nota come “Gorgo di Santa Rosalia”, è indizio della centralità delle acque nei riti precristiani, pratiche che associavano il sorgere dell’acqua dal vivo della roccia a un fenomeno divino e di guarigione.