Palermo, lutto al Policlinico: è morto il professore Gaspare Parrinello

Il Policlinico di Palermo ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del professore Gaspare Parrinello, venuto a mancare dopo una lunga malattia. Docente associato di Medicina Interna all’Università, Parrinello è stato per decenni dirigente medico all'ex Clinica Medica I e successivamente all'unità operativa di Medicina Interna con Stroke Care mentre negli ultimi anni ha guidato l'unità di Medicina Interna e Farmacovigilanza dell'azienda ospedaliera universitaria.

Considerato un grande esperto di scompenso cardiaco e terapia diuretica, ha contribuito – insieme al professor Paterna e al dottor Pietro Di Pasquale – allo sviluppo di un nuovo approccio terapeutico basato su alte dosi endovenose di furosemide e soluzioni saline ipertoniche. Una strategia che, con alcune modifiche, è stata adottata e validata a livello internazionale dalle principali società scientifiche del settore.

Fino all’ultimo Parrinello ha svolto con impegno i suoi compiti accademici e didattici, e, finché ha potuto, quelli assistenziali, onorando il doppio ruolo di medico e professore che lo ha sempre contraddistinto.