Una bandiera della Palestina sul Monte Pellegrino, da Palermo messaggio per la pace

Da Palermo un messaggio di vicinanza rivolto alla popolazione Palestinese. Una grande bandiera dello Stato di Palestina, martoriato nel conflitto contro Israele sulla Striscia di Gaza, è stata adagiata su Monte Pellegrino sul lato che guarda allo stadio Renzo Barbera dove stasera si giocherà il match tra Palermo e Frosinone. L'iniziativa non è ancora stata rivendicata da nessuno.

In citta non è la prima manifestazione di vicinanza al popolo palestinese. Domenica 24 agosto si è svolto alla Cala il "Presidio per la verità e per la giustizia a Gaza" promosso da varie associazioni.

Martedì 2 settembre alle 18.30 si terrà un’assemblea in piazza Santa Chiara, nel quartiere di Ballarò.