Bashkë Urban Art, a Piana degli Albanesi street art, mostre, degustazioni e spettacoli

Dal 27 al 29 agosto il museo a cielo aperto del quartiere Sheshi di Piana degli Albanesi ospiterà “Bashkë Urban Art”, un evento giunto alla terza edizione, organizzato dall’associazione Bashkë in collaborazione con l’amministrazione comunale, che celebra la cultura arbëreshë attraverso l’arte, all’interno di uno dei quartieri più antichi del paese.

“Bashkë Urban Art” nasce dal desiderio di divulgare e valorizzare la cultura arbëreshë attraverso nuovi linguaggi artistici e contemporaneamente far rivivere quelle strade del quartiere Sheshi che un tempo rappresentavano il fulcro del paese e che ora sono poco conosciute e abitate. Street art, performance artistiche e musicali, laboratori creativi, mostre e talk per conoscere e vivere il quartiere Sheshi e la comunità arbëreshë.

Nell’edizione di quest’anno verranno presentate due nuove opere di street art realizzate dai noti artisti Sergio La Barbera e Daniele Paternostro e mireranno a catturare l'essenza di questa antica cultura attraverso simboli, colori e immagini che rispecchiano la loro identità.