Un nuovo asteroide scoperto dagli astrofici del Gal Hassin di Isnello

Gli astrofisici del polo Gal Hassin di Isnello, nelle Madonie, hanno scoperto un asteroide, un Near-Earth Asteroid (Nea), che ha un’orbita completamente esterna a quella terrestre ma all’interno dell’orbita di Marte.

È la seconda volta che da un osservatorio siciliano venga individuato un nuovo corpo celeste: la prima, e finora unica, volta risale al 1801 quando l’astronomo Giuseppe Piazzi scoprì la «Cerere Ferdinandea» così chiamata in omaggio al re Ferdinando III. Al nuovo asteroide la comunità scientifica ha attribuito una denominazione corrispondente a una sigla: 2025 QK3.

Il gruppo che ha curato la ricerca e le successive osservazioni scientifiche è composto da Alessandro Nastasi e Sabrina Masiero astrofisici della Fondazione GAL Hassin; Riccardo Furgoni, docente del Polo Universitario mantovano e collaboratore del programma di ricerca astrometrica del GAL Hassin; Alessio Squilloni e Francesco Cheli fisici dell’Osservatorio astronomico Beppe Forti di Montelupo Fiorentino.

Gli astrofisici hanno utilizzato il telescopio a grande campo Wide-field Mufara Telescope installato su Monte Mufara (a quota 1865 metri a Piano Battaglia. I rilevamenti che hanno definito la scoperta sono stati effettuati nelle notti del 21 e 22 agosto 2025.