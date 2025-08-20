È morto a Palermo Francesco Musotto, ex eurodeputato e presidente della Provincia

È morto a Palermo l’ex eurodeputato di Forza Italia Francesco Musotto, 78 anni. Avvocato di professione Musotto era stato deputato dell’Assemblea regionale siciliana e presidente della Provincia a Palermo.

Venne assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, reato che lo costrinse a dimettersi dalla Provincia dove venne eletto al suo posto Pietro Puccio dell'allora Pds. Una delle ultime interviste, che si può leggere in allegato, l'aveva rilasciata al nostro editorialista Costantino Visconti.

«La scomparsa di Francesco Musotto mi addolora profondamente. Con lui ho condiviso una conoscenza ultradecennale e un comune percorso politico nello stesso partito, sempre nel segno della stima reciproca. Da presidente della Provincia di Palermo e da europarlamentare ha servito con impegno e competenza la comunità siciliana. Alla sua famiglia rivolgo, a nome personale e del governo regionale, le più sentite condoglianze», ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.