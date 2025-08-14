Bianca Guaccero a Palermo con Giovanni Pernice: «Sicilia bedda, si ‘na meravigghia!»

Lui sempre al suo fianco, lei sempre in cerca del suo sguardo. Innamoratissimi. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Palermo. La conduttrice pugliese e il ballerino palermitano, vincitori dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, si sono autopaparazzati postando video e foto sui social che li mostrano a Palermo al mare, in giro per le bellezze della città, mentre gustano (lei) una arancina e passano in auto davanti allo stadio Renzo Barbera.

«Sicilia bedda, si ‘na meravigghia!!! E quanto si mangia bene qui. Come potete vedere non resisto affatto», ha scritto sui social Guaccero. condividendo frammenti della vacanza nella terra del ballerino.

Chi sono Guaccero e Pernice

Bianca Guaccero è nata a Bitonto nel 1981. Oggi è conduttrice televisiva. Tra i suoi programmi televisivi più noti ci sono anche: il Festival di Sanremo, Tale e quale show, Detto gatto, Il cantante mascherato, Tale e Quale Sanremo. Ma anche tv, teatro e pubblicità. Inoltre ha pubblicato due singoli (nel 2012 e nel 2017). Nel settembre 2012 si è sposata con il regista Dario Acocella. Da qualche mese è fidanzata con Pernice.