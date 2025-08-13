Palermo, matrimonio in terapia intensiva all'Ismett

Una storia di speranza, amore e resilienza arriva da Palermo, dove Maria, una giovane donna di Malta, ricoverata all'Ismett di Palermo per una grave miocardite, ha potuto coronare il suo sogno: celebrare il matrimonio con rito cattolico, nonostante le sue condizioni di salute ancora critiche. Maria è giunta in Sicilia alcune settimane fa a bordo di un elicottero, dopo essere stata stabilizzata e collegata all’Ecmo (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) dalla dottoressa Giovanna Panarello, responsabile del reparto di terapia intensiva di Ismett giunta a Malta con il team degli altri professionisti del centro palermitano per effettuare il recupero in emergenza.

Questo trattamento salvavita le ha permesso di superare la fase più acuta della malattia e affrontare il trasferimento a Palermo in condizioni di sicurezza. A Palermo è stata accolta da un’équipe multidisciplinare, ricoverata da diverse settimane in terapia intensiva, seguita costantemente da medici, infermieri e operatori sanitari.

Già sposata civilmente e profondamente legata alla propria fede, Maria desiderava da tempo poter celebrare il suo matrimonio con rito religioso. Un desiderio che il marito ha voluto fortemente realizzare, come gesto d’amore e speranza in un momento così delicato. Grazie alla sensibilità e all’impegno del personale di Ismett, è stato possibile organizzare la cerimonia direttamente all’interno del reparto, in un ambiente protetto e in totale sicurezza clinica.