Ordine dei medici, un premio in onore di Paolo Giaccone

Istituito il «Premio Giaccone per la legalità», destinato a medici e sanitari che abbiano fatto della legalità un principio irrinunciabile della loro pratica professionale e parte integrante dell’agire medico. Un riconoscimento che vuole trasformare in esempio attuale l’eredità morale di Paolo Giaccone, il medico legale ucciso dalla mafia l’11 agosto 1982.

Ad annunciarlo è l’Ordine dei medici di Palermo e l’iniziativa affonda le radici nella proposta avanzata dal professore Adelfio Elio Cardinale, in occasione dell’anniversario dell’omicidio, attraverso le pagine del Giornale di Sicilia. L’idea nasce «per offrire alle nuove generazioni un riconoscimento che sia anche un invito concreto a vivere la professione con integrità e responsabilità, proseguendo l’esempio di un uomo che ha incarnato coerenza, rigore scientifico e coraggio civile».

«Paolo Giaccone ha pagato con la vita la fedeltà alla verità e alla giustizia – ha detto il presidente dell’Omceo, Toti Amato, a nome di tutto il direttivo –. Con questo premio vogliamo che la sua eredità morale diventi stimolo e guida per chi sceglie di mettere la propria competenza al servizio esclusivo della comunità. È un modo per ribadire che la medicina non è solo scienza, ma anche scelta etica». Cardinale, nel suo testo pubblicato lunedì scorso sulle pagine del Giornale di Sicilia, parlava di Paolo Giaccone come «un faro per cittadini, medici e studenti» e suggeriva di istituire il premio «come segno di una sua continua presenza ed esempio di tutti i sanitari di Palermo, onorando chi, per l’etica del proprio comportamento, abbia reso concreto il giuramento di Ippocrate. Come Paolo Giaccone».