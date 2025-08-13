La nave Palinuro arriva a Palermo, due giorni per visitarla

Nave Palinuro ed il suo equipaggio arrivano a Palermo in occasione della Regata Palermo - Montecarlo. La goletta della Marina Militare, sarà protagonista della cerimonia inaugurale della competizione, segnando l’avvio ufficiale della gara con le tradizionali salve di saluto, che verranno esplose nella suggestiva cornice della Baia di Mondello. Al termine della partenza della regata, nella serata del 19 agosto, la goletta ormeggerà al Molo Trapezoidale del porto di Palermo.

L’Unità sarà aperta alle visite a bordo nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 20 agosto dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19;

Giovedì 21 agosto dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.