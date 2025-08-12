Jurgen Klopp a Palermo: il giro in centro con la moglie e alcuni amici

Jurgen Klopp a Palermo. L’ex tecnico - tre le altre del Liverpool, oggi coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull - è nel capoluogo siciliano con la moglie e un paio di amici. L’allenatore tedesco è stato avvistato tra le vie del centro città e si è anche fermato per mangiare qualcosa nei tavoli all’aperto della pizzeria Biga. Riconosciuto dal titolare del locale e da altri passanti Klopp - con occhiali da sole e cappellino - non ha rifiutato qualche selfie con diversi fan, prima salutare e salire a bordo di un pullman turistico.

Klopp è stato poi avvistato all'interno di un negozio in via Roma, ModWear.