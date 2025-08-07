Palermo, Raffaele Bonsignore è il nuovo presidente della Fondazione Chiazzese

Si è insediato il 4 agosto scorso il nuovo Cda della fondazione Lauro Chiazzese, ente culturale e scientifico da sempre impegnato nella promozione dello sviluppo intellettuale e civile della comunità. Il nuovo consiglio di amministrazione vede come presidente Raffaele Bonsignore, vicepresidente Michele Battaglia, gli altri componenti sono Antonella Purpura e Andrea Dara. Il nuovo Cda guiderà la fondazione nel quinquennio che andrà fino al 2030, con l’obiettivo di rafforzarne la missione culturale, valorizzare il patrimonio archivistico e bibliografico e promuovere attività di ricerca, formazione e divulgazione in sinergia con le principali istituzioni accademiche, scolastiche e culturali del territorio.

«Ringrazio la fondazione Sicilia per la fiducia - dice Raffaele Bonsignore - .Il rilancio della fondazione Lauro Chiazzese passa attraverso una rinnovata alleanza con le istituzioni, il territorio e le nuove generazioni. Continueremo a essere un punto di riferimento per il mondo della cultura, con uno sguardo sempre attento alle sfide del futuro e una particolare attenzione ai giovani, al digitale e alla sostenibilità culturale. Vogliamo tornare a essere uno spazio dinamico, aperto, capace di generare pensiero, bellezza e cittadinanza attiva». La fondazione per l’arte e la cultura Lauro Chiazzese è stata istituita nel 1958 con delibera del consiglio di amministrazione della cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.