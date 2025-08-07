Palermo, Raffaele Bonsignore è il nuovo presidente della Fondazione Chiazzese

Si è insediato il 4 agosto scorso il nuovo Cda della fondazione Lauro Chiazzese, ente culturale e scientifico da sempre impegnato nella promozione dello sviluppo intellettuale e civile della comunità. Il nuovo consiglio di amministrazione vede come presidente Raffaele Bonsignore, vicepresidente Michele Battaglia, gli altri componenti sono Antonella Purpura e Andrea Dara. Il nuovo Cda guiderà la fondazione nel quinquennio che andrà fino al 2030, con l’obiettivo di rafforzarne la missione culturale, valorizzare il patrimonio archivistico e bibliografico e promuovere attività di ricerca, formazione e divulgazione in sinergia con le principali istituzioni accademiche, scolastiche e culturali del territorio.
«Ringrazio la fondazione Sicilia per la fiducia - dice Raffaele Bonsignore - .Il rilancio della fondazione Lauro Chiazzese passa attraverso una rinnovata alleanza con le istituzioni, il territorio e le nuove generazioni. Continueremo a essere un punto di riferimento per il mondo della cultura, con uno sguardo sempre attento alle sfide del futuro e una particolare attenzione ai giovani, al digitale e alla sostenibilità culturale. Vogliamo tornare a essere uno spazio dinamico, aperto, capace di generare pensiero, bellezza e cittadinanza attiva». La fondazione per l’arte e la cultura Lauro Chiazzese è stata istituita nel 1958 con delibera del consiglio di amministrazione della cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.
Sin dalla sua nascita ha svolto e promosso attività previste dai suoi fini istituzionali, consistenti nel «perfezionamento culturale e l’addestramento di giovani nelle diverse discipline», spiega la fondazione, nell’attuazione «di studi, ricerche, pubblicazioni ed inchieste» nei vari campi con «particolare riferimento ai problemi delle regioni meridionali in genere e della Sicilia».
Il nuovo Cda è già al lavoro per definire le linee programmatiche del prossimo triennio. Ad inaugurare le attività della fondazione Chiazzese sarà il premio Luigi Pirandello, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alla letteratura e al teatro italiano.
