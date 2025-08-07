Bagheria, un fondo per i più fragili nel ricordo di Mary Abate

Aveva imparato a vedere la luce dove gli altri vedevano solo ombra. A chiamare per nome chi, per troppi, era invisibile. Ora, il suo sguardo e la sua visione continuano a vivere in un fondo speciale che porterà il suo nome e sosterrà progetti di inclusione socio-lavorativa per persone con fragilità psichica. Mary Abate, assistente sociale del centro di salute mentale di Bagheria, è morta il primo agosto a 65 anni, stroncata da un male aggressivo che non le ha lasciato scampo. Per oltre trent’anni ha accompagnato chi vive ai margini lungo sentieri difficili, insegnando che l’aiuto non è un atto tecnico, ma un gesto d’amore, giustizia e responsabilità civile.

«Mary non è stata soltanto un’assistente sociale. È stata una visionaria della cura - raccontano i colleghi e amici - capace di guardare oltre diagnosi ed etichette, oltre il silenzio e l’invisibilità». «Ha saputo costruire relazioni dove sembrava esserci solo frattura. Ha fatto spazio, nella burocrazia, nei servizi, nella mente degli altri a chi veniva sempre dopo, a chi era considerato troppo complicato, poco produttivo, inaccessibile. Ma per lei - ricordano- ogni persona era accessibile e ogni storia degna di essere raccontata».