Bagheria, un fondo per i più fragili nel ricordo di Mary Abate

Aveva imparato a vedere la luce dove gli altri vedevano solo ombra. A chiamare per nome chi, per troppi, era invisibile. Ora, il suo sguardo e la sua visione continuano a vivere in un fondo speciale che porterà il suo nome e sosterrà progetti di inclusione socio-lavorativa per persone con fragilità psichica. Mary Abate, assistente sociale del centro di salute mentale di Bagheria, è morta il primo agosto a 65 anni, stroncata da un male aggressivo che non le ha lasciato scampo. Per oltre trent’anni ha accompagnato chi vive ai margini lungo sentieri difficili, insegnando che l’aiuto non è un atto tecnico, ma un gesto d’amore, giustizia e responsabilità civile.
«Mary non è stata soltanto un’assistente sociale. È stata una visionaria della cura - raccontano i colleghi e amici - capace di guardare oltre diagnosi ed etichette, oltre il silenzio e l’invisibilità». «Ha saputo costruire relazioni dove sembrava esserci solo frattura. Ha fatto spazio, nella burocrazia, nei servizi, nella mente degli altri a chi veniva sempre dopo, a chi era considerato troppo complicato, poco produttivo, inaccessibile. Ma per lei - ricordano- ogni persona era accessibile e ogni storia degna di essere raccontata».
Per questo, amici e colleghi hanno deciso di trasformare il dolore in azione, lanciando una raccolta fondi per dare vita al fondo Mary Abate, destinato a innescare e sostenere progetti di inclusione socio-lavorativa, rivolti a persone con fragilità psichica.
Chi l’ha conosciuta ricorda il suo modo irripetibile di esserci: amorevole, spregiudicata, autentica. «Durante la vita che hai tanto amato e per cui hai lottato fino alla fine - si legge in un testo a lei dedicato - ti sei circondata di anime belle che solo tu potevi sentire con la tua immensa sensibilità, ciascuno come uno strumento musicale di cui conoscevi le note più profonde e quando è arrivato il momento sei stata una grande direttrice d’orchestra, per l’ultima sinfonia della tua vita con noi».
Un ricordo personale arriva anche da Valentina Rumeo, psichiatra e referente del centro di Bagheria: «Mary era un’istituzione al centro di salute mentale. Ha visto passare oltre ai pazienti del territorio, di cui custodiva la storia, i segreti, i turbamenti anche psichiatri, psicologi, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica e amministrativi - racconta -. Tutti al mattino arrivavano e facevano una sosta nella sua stanza prima che si aprisse la porta dell’ambulatorio. Era un tornado di energia, instancabile, sensibile e attenta agli altri. Prima di visitare un paziente a me sconosciuto chiedevo a lei che, sicuramente, ne conosceva la storia».
La raccolta fondi è nella piattaforma www.eppela.com. Basterà cercare il nome di Mary Abate. L’obiettivo da raggiungere è raccogliere 9 mila euro. Il fondo si prefigge l’obiettivo di essere una memoria attiva, perché, come Mary insegnava, ogni persona, anche la più fragile, ha diritto al proprio posto nel mondo.
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia