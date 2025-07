È morto Nino Martinez, storica firma del Giornale di Sicilia

È morto all’età d 101 anni Nino Martinez. Cronista, umorista e brillante narratore di lungo corso ha fatto parte a pieno titolo della storia del Giornale di Sicilia.

Nato a Palermo, il 5 novembre del 1924, è morto stanotte

La storia di Nino Martinez comincia con la collaborazione con Il Travaso, poi nel 1942 approda al Giornale di Sicilia e nel '54 viene assunto nel quotidiano palermitano. Cronaca bianca e un fiume di aforismi. Esce il suo primo libro "Aristide l'allievo cronista". Collabora con diverse testate nazionali e apre la via, in terza pagina, alla rubrica settimanale Specchi concavi - Avventure in famiglia.

È un successo, tra consensi trasversali e centinaia di lettere di fan. Da qui per Rusconi esce nel '77 Una moglie così, secondo libro più venduto in Italia. Da redattore passa alla cronaca nera, agli interni, esteri, sport. E continua a scrivere libri come Il placido On. (1993), Vocabolario per turisti antipatici (2001), Bianco e nero (2004), Colpi di fulmine (2017), Così per gioco (2019), Parole in rivolta (2011). Una vena che non si è mai esaurita nonostante l'età, visto che ogni mattina Nino è al computer e sta per pubblicare un testo teatrale e un altro vocabolario.