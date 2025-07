Dua Lipa a Palermo? Tra somiglianze e avvistamenti i video corrono sui social

Dua Lipa avvistata tra le strade di Palermo. O forse no. Insomma, una questione più complicata di un parcheggio libero in pieno centro. Tutto è iniziato con un video apparso su TikTok in cui un gruppo di giovani riprende una ragazza dall’aria molto rilassata seduta sul marciapiede.

Un'altra foto che rimbalza su WhatsApp, invece, mostrerebbe l'artista seduta al tavolino di un pub. In un altro video postato sempre sui social la popstar passeggerebbe con un ragazzo per le vie del capoluogo.

In poche ore, Palermo ha dato vita a quello che si potrebbe definire il Caso Lipa.

C’è chi giura che sia proprio lei. Altri, invece, frenano: «Ma va, è solo una che le somiglia. E poi, vuoi che Dua Lipa venga a Palermo in piena estate senza stories su Instagram?». Al momento non ci sono indizi sui canali ufficiali dell'artista.