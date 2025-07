Amazon Women in Innovation, Adriana Grippi vince la borsa di studio

È Adriana Grippi, studentessa del corso di Laurea in Ingegneria Informatica all’Università degli Studi di Palermo, la vincitrice della settima edizione di “Amazon Women in Innovation”, la borsa di studio promossa e finanziata da Amazon per aiutare le giovani studentesse di discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a inserirsi nel settore dell’economia digitale, dell’innovazione e della tecnologia.

La giovane meritevole - insieme alle vincitrici degli altri sei Atenei italiani coinvolti nell’iniziativa di Amazon - usufruirà di un finanziamento di €6.000 per l’anno accademico 2024/25, con possibilità di rinnovo nei successivi due anni, insieme all’opportunità di disporre di una mentor Amazon, una manager dell’azienda con cui confrontarsi per sviluppare competenze utili per il proprio futuro percorso professionale: dalle tecniche per creare un curriculum efficace, ai consigli per affrontare un colloquio di lavoro.

Adriana Grippi, 19 anni, è originaria di San Cipirello, in provincia di Palermo, e frequenta il primo anno del corso di laurea in Ingegneria Informatica all’Università degli Studi di Palermo. Dopo il diploma al liceo classico, ha scelto di intraprendere un percorso universitario nell’ambito STEM, spinta dal suo interesse per la matematica. La decisione di iscriversi a Ingegneria Informatica è arrivata negli ultimi giorni utili per l’immatricolazione, nonostante non avesse precedenti esperienze in informatica o programmazione. I primi mesi sono stati impegnativi, anche a causa delle differenze di preparazione rispetto ad altri studenti, ma con costanza è riuscita a colmare le lacune iniziali. Tra i suoi interessi accademici rientrano l’intelligenza artificiale e la cybersecurity.