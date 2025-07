Palermo, l'abito da sposa di una «Rosalia ribelle» colora di speranza lo Sperone

Un’iniziativa solidale per dare spazio e voce alla speranza e alla bellezza nel quartiere Sperone di Palermo. Un abito da sposa ieri sera indossato da una “Rosalia ribelle”, è stato dipinto dal vivo dall’artista Giulio Rosk nell’ambito del progetto “Abiti RiBelli” nell’atrio del Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea “RISO” di Palermo. La modella che si è prestata per la performance artistica è Antonella Di Bartolo, la preside della scuola Pertini dello Sperone.

Una performance dell’artista Rosk, che è anche autore del murale “Le Rosalie ribelli” allo Sperone, che dall’anno scorso fa da fondale al restaurato Carro di Kounellis realizzato per il Festino del 2007. Il momento artistico di ieri sera al RISO, con una grande partecipazione di pubblico è stato accompagnato dalla soprano Valentina Di Franco e dalla pianista Annarita Di Chiara.

L’Abito dipinto da Rosk è uno degli ottanta abiti generosamente donati da un atelier cittadino che desidera mantenere l'anonimato. L’Associazione L’Arte di Crescere trasformerà questi simboli in potenza collettiva: madri, ragazze e donne fragili, li indosseranno per un’azione teatrale, culturale e solidale che si svolgerà in autunno.