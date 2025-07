Palermo, benemerenze alla polizia municipale: indossata l'uniforme del 1853

Sono state conferite nella parrocchia di Sant'Antonio Abate, a Palermo, le benemerenze del Sacro militare Ordine costantiniano di San Giorgio agli ufficiali e ai sottufficiali del Nucleo di rappresentanza in uniforme storica della polizia municipale di Palermo. Gli insigniti hanno indossato l’uniforme d’onore del 1853, l’antica divisa della Guardia del Senato di Palermo del Regno delle Due Sicilie che era stata sfoggiata in occasione del Festino di Santa Rosalia.

«Fu uno dei festini - spiega il vicario nobile Antonio Di Janni - più sfarzosi della storia, per volere del re Ferdinando II di Borbone, quasi per riappacificarsi con il popolo palermitano. Oggi questa celebrazione vuole essere un modo per riappropriarsi della verità storica e per suggellare ancora di più l'unione tra l’Ordine costantiniano, la Real Casa e il Comune di Palermo». Il principe Carlo di Borbone, duca di Castro e capo della Real Casa, ha concesso la benemerenza costantiniana, riconosciuta dal governo italiano.