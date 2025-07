La Filca Cisl Sicilia organizza cena solidale con bambini della Casa del Sorriso di Monreale

Una cena solidale per far vivere ai bambini della Casa del Sorriso di Monreale momenti di spensieratezza e convivialita’ e per far ritrovare il sorriso a chi purtroppo, per diverse problematiche, quel sorriso l’ ha perso. Promotori di questo appuntamento di solidarieta' e’ stata la Filca Cisl Sicilia, guidata dal segretario regionale Paolo D’Anca, in collaborazione con il parlamento della legalita' internazionale, guidato da Nicolo' Mannino e da Salvatore Sardisco, rispettivamente presidente e vice presidente de movimento che da anni coopera con padre Francesco Biondolillo anima della "Casa del Sorriso " che accoglie bambini con infanzia difficile. Tanti doni sul tavolo offerti proprio per i bambini della Casa del Sorriso, mentre il dirigente scolastico Sergio Picciurro ( guida dell'Istituto Superiore Statale Filippo Parlatore e Liceo artistico di piazza turba ) nel corso della serata ha proposto un progetto culturale di inclusione tra studenti delle superiori. Una serata che ha visto la presenza anche dell'assessore alla solidarieta’ del Comune di Salemi Rina Gandolfo, e diversi giovani del territorio palermitano che sono sempre presenti alle tante iniziative del parlamento della legalita' internazionale. " Si fa fatica a trattenere l'emozione e la gioia di una serata che e' magica di suo- ha detto Nicolo' Mannino- poiche' vivere momenti beli e disinteressati con i nostri piccoli amici della Casa del Sorriso vuol dire educare il nostro cuore sempre piu' a quell'appello che era sempre il monito del giudice Rosario Livatino "Credenti si ma Credibili ". A tutti i partecipanti e' stato omaggiato il "passaporto della Bellezza ", insieme a una cartolina dell'amicizia e una lettera aperta che esorta a no fermarsi mai ma continuare il cammino intrapreso sempre con l'attenzione agli ultimi specie se si tratta di bambini che hanno bisogno di gesti di amore e non solo sermoni .