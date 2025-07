Commercialisti, tre borse di studio da 5 mila euro per giovani professionisti

La Fondazione Francesco Bianchini in convenzione con la Fondazione Nazionale Commercialisti e in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo ha indetto un bando di selezione per l’assegnazione di tre premi di studio del valore di 5.000 euro ciascuno.

L’iniziativa è intitolata alla memoria del Prof. Giovanni Cusimano (area giuridica), del Dott. Corrado Castagnetta (area fiscale) e del Prof. Giovanni Di Simone (area economico-aziendale), tre figure di spicco della professione e membri indimenticati dell’Ordine palermitano.

I premi sono destinati a giovani professionisti che intendano sviluppare un progetto di ricerca originale su tematiche rilevanti per la professione del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. La selezione avverrà sulla base del curriculum e di un colloquio e i vincitori avranno l’opportunità di svolgere un’attività di ricerca sotto la guida di un esperto della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, con la possibilità di partecipare a uno stage formativo della durata massima di tre mesi presso la stessa fondazione.