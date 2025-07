Nasce a Palermo «Vita senza Barriere»: la Cisl al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie

Non solo assistenza per la gestione delle pratiche burocratiche legate a diritti, bonus e benefici per la disabilità, ma un sostegno concreto e quotidiano per chi affronta la non autosufficienza. È questo l’obiettivo dello sportello Vita senza Barriere, inaugurato presso la sede della Cisl Palermo Trapani in via Sacra Famiglia 18, frutto dell’impegno congiunto della Cisl territoriale, della Fnp e del patronato Inas.

Lo sportello, attivo dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, offrirà un servizio a tutto campo, non solo nella compilazione delle pratiche per l’invalidità civile e le richieste all’Inps, ma anche per l’ottenimento dei presidi sanitari dall’Asp, il rilascio dei pass attraverso lo sportello H e l’orientamento tra le numerose misure previste dai Distretti socio-sanitari. Per informazioni è possibile contattare il numero 091346112.

A presentare l’iniziativa sono stati Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani, Armando Zanotti, segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani, e Sergio Vaiarelli, direttore Inas Cisl Palermo. All’evento, concluso in videocollegamento dal segretario confederale Cisl nazionale Sauro Rossi, erano presenti anche Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Sicilia, Rosaria Aquilone, segretaria generale Fnp Cisl Sicilia, Giorgio Sanzone, direttore Inas Cisl Sicilia, e l’assessore comunale alle Politiche sociali Mimma Calabrò.