Aslti, volo su Palermo dall’aeroporto di Boccadifalco per i bimbi e i ragazzi guariti dal cancro

Una mattina dedicata alla passione per motori e gli aerei, un binomio speciale per gli ex pazienti guariti dal cancro, coinvolti nel progetto finanziato dal Ministero delle Politiche sociali, “O.P.S. (Oncoematologia pediatrica siciliana) Costruiamo insieme il loro futuro”, di Aslti. L’iniziativa all’aero club “Beppe Albanese”, a Boccadifalco, e’ stata organizzata dal motoclub “La Fratellanza”, con “Un Bonsai per un Sorriso e in collaborazione con la Guardia di Finanza e i Carabinieri dei Comandi provinciali di Palermo.

Accompagnati dalle loro famiglie, 30 bambini e ragazzi tra i 4 e i 20 anni, hanno passato una mattina speciale all’aero club, hanno sorvolato il golfo di Mondello, Sferracavallo, Montepellegrino e Castello Utveggio, dopo essere partiti dalla pista nord a bordo di quattro Tampico TB9 e di un P 66, messi a disposizione dall’aero club che, da tempo, porta avanti progetti di solidarietà e di impegno sociale.