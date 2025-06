Il palermitano Manfredi Marini trionfa al festival di Biarritz come miglior attore per «Diciannove»

Il giovanissimo attore palermitano Manfredi Marini, 20 anni, ha vinto ieri sera (28 giugno) al festival europeo de la Nouvelles Vagues di Biarritz in Francia il primo premio come miglior interprete per il film «Diciannove» scritto e diretto dal palermitano Giovanni Tortorici e prodotto da Luca Guadagnino.

Manfredi Marini, alla sua prima esperienza cinematografica e senza avere mai studiato recitazione, è stato scelto due anni fa come attore protagonista del film quando ancora frequentava l'ultimo anno del liceo classico a Palermo, su invito del suo docente di filosofia. Gli esami di maturità li ha sostenuti durante le riprese del film che racconta la storia autobiografica di un ragazzo, al suo primo anno di università, alla ricerca di se stesso in giro per l’Europa.

Il film di Giovanni Tortorici, dopo i premi che saranno assegnati nei prossimi giorni a Cesena, Prato e Alghero sarà distribuito anche negli Stati Uniti.