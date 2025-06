Cibo, culture e condivisione: cucina multiculturale in una scuola di Palermo

Una giornata speciale, fatta di profumi e sapori insoliti, ma anche di sorrisi e mani che cucinano insieme. Le porte dell'Infaop di Borgo Nuovo si sono aperte ieri pomeriggio per un’esperienza unica, uno scambio culturale che ha dato vita ad un laboratorio di cucina che ha visto protagonisti gli studenti di cucina dell'Infaop stesso e la "Sai" Palermo – Sistema di Accoglienza e Integrazione del Comune di Palermo. Ricette ma anche storie. Non solo ingredienti, ma culture. Un incontro che ha dato seguito alla proiezione del cortometraggio Samsa, avvenuta qualche giorno fa al Cinema De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa. Una pellicola, girata in parte nelle cucine della scuola di Formazione Professionale di Borgo Nuovo, che racconta sogni, integrazione e cucina come ponti tra culture. Un evento, tra l'altro, promosso dal SAI con il patrocinio di Amnesty e Palermo Film Commission.