«Sentinelle» contro la violenza sulle donne: una rete informale di sorveglianza e di aiuto nei saloni del benessere

Il progetto – presentato da Ada Florena, Program Director del Soroptimist International d'Italia, da Vincenza Scala, presidente di Donne Impresa Sicilia, Andrea Ganci ed Ilenia Salamone, rispettivamente presidente categoria Benessere e coordinatrice settore estetica dell’associazione territoriale – nasce dall’accordo nazionale tra Soroptimist International d’Italia e Confartigianato Imprese Benessere firmato lo scorso 20 novembre dalla presidente del Soroptimist International d'Italia, Adriana Macchi e da Stefania Baiolini e Michele Ziveri rispettivamente presidenti nazionali di Confartigianato Estetisti e Confartigianato Acconciatori, e punta a coinvolgere i professionisti del benessere, della bellezza e del wellness, ovvero coloro che quotidianamente entrano in contatto con molte donne, dotandoli di strumenti per riconoscere i segnali di violenza di genere, offrire ascolto e supporto di base ed accompagnarle verso la rete di aiuto.

«Il Soroptimist International è un’associazione di donne che collaborano per sostenere lo sviluppo del potenziale femminile in ogni ambito e si impegnano concretamente contro ogni forma di violenza – ha dichiarato Giovanna Scelfo –. Il progetto ‘Sentinelle’ mira a intercettare per tempo i segnali di relazioni tossiche e a diffondere la consapevolezza dell’esistenza di una rete di supporto, affinché le donne possano salvarsi prima che sia troppo tardi”.

La violenza di genere è un fenomeno diffuso ma spesso sommerso e chi subisce non trova il coraggio di denunciare ma può confidarsi con persone di fiducia, come estetiste, parrucchieri, massaggiatori. «Confartigianato è da sempre vicina alle donne e non potevamo non sposare appieno questo protocollo col Soroptimist – ha sottolineato Maria Grazia Bonsignore –. Sarà una sfida per tutti noi e anche per i nostri associati che avranno l’onore e l’onere di supportare le donne, intercettando anche quei piccoli segnali di violenza domestica o di disagio, in momenti di confidenza e di amicizia che si instaura con le clienti. Ognuno di noi, inteso come parte sociale, interverrà ciascuno nel proprio ambito di azione. Si tratta di un percorso virtuoso che dovrebbe riflettere il giusto e normale approccio della società davanti a una violenza di genere di cui purtroppo si sente parlare sempre più spesso».

Un progetto di ampio respiro che ha coinvolto esperti di ambiti diversi. Dalla psicologa Annamaria Pepi, socia soroptimista, che sottolinea l'importanza di supportare le donne in difficoltà a prendere consapevolezza della violenza che vivono, soprattutto quella psicologica, la più subdola, alla dottoressa Maria Lucia Furnari, direttore sanitario dell'azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello dove è stato creato, grazie al Soroptimist di Palermo, lo scorso 8 marzo, lo spazio " Rosa Bianca" che aiuta le donne a trovare in un ambiente protetto, il coraggio di parlare, alla vicepresidente della Onlus Life and Life, Valentina Cicirello che ha messo l'accento sull'importanza del lavoro di rete, dall'ascolto al sostegno professionale con percorsi formativi per aiutare le donne vittime di violenza nella loro rinascita.

Al via da ottobre i corsi gratuiti per professionisti del settore su base volontaria, per la creazione di una rete informale e di aiuto e di sorveglianza con l'ausilio di tutti gli attori del territorio, dalle istituzioni ai Centri antiviolenza che forniranno riferimenti utili sulle risorse di sicurezza e accoglienza professionali esistenti e attive sul territorio.