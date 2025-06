Addio a mastru Abbruscato, l’ultimo carrista di Termini Imerese

È morto mastru Nino Abbruscato. È stato l’ultimo costruttore di carri allegorici della vecchia scuola della cartapesta, ancora in attività. Termini Imerese piange un simbolo dello storico Carnevale termitano. Un malore improvviso lo ha portato via dagli affetti più cari e dai tanti amici.

Venerdì pomeriggio, mentre si stava dedicando al giardinaggio, sua seconda passione dopo il Carnevale, curava con amore la villetta gestita dall’associazione Beato Agostin Novello, si è accasciato a terra privo di vita. Un maestro, un personaggio eclettico che con ironia ha fatto divertire diverse generazioni di bambini e di appassionati di carri allegorici.

Mastru Ninu, come lo conoscevano tutti in città, 82 anni, ha rappresentato intere generazioni di maestri cartapestai. Per lui il Carnevale era più di una festa: era vita, arte, identità.

