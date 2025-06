Una bimba e due mamme a Santa Flavia

Una bambina ha il cognome di due mamme: sia quella biologica che di quella intenzionale. Ossia la donna che non ha partorito ma che, attraverso la procreazione medicalmente assistita, ha manifestato l’intenzione di crescere la bambina come proprio genitore. È il primo neonato in provincia ad essere riconosciuto da due mamme. La piccola si chiama Alba ed è stata riconosciuta da entrambe le donne che vivono a Porticello.

È stato il sindaco di Santa Flavia, Giuseppe D’Agostino, a dare esecuzione alla recentissima sentenza della Consulta del 22 maggio scorso, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo della legge numero 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che anche la madre intenzionale - in una coppia di due donne - possa essere riconosciuta legalmente come genitrice del minore nato in Italia, a seguito di una procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero.

«Sono contento di ciò che abbiamo fatto. Ho visto negli occhi di queste donne un amore immenso per questa bambina - ha commentato il sindaco Giuseppe D’Agostino -. È il primo atto di nascita del Comune di Santa Flavia con il riconoscimento da parte di entrambe le mamme».