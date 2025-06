Terna e Università di Palermo: presentata la quarta edizione del master del Tyrrhenian Lab

Terna ha presentato, presso l’Aula Giuseppe Capitò dell’Università degli Studi di Palermo, la quarta edizione del Master di II Livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con gli Atenei di Cagliari, Palermo e Salerno.

I risultati positivi ottenuti nelle edizioni precedenti, sia per l’elevato numero di candidature ricevute sia per l’efficacia del programma nel restituire, attraverso un percorso altamente formativo, le professionalità richieste dalla transizione energetica, hanno portato alla conferma di ulteriori due edizioni del Master fino al 2027. Un segnale concreto dell’impatto positivo del Tyrrhenian Lab, che ribadisce anche il ruolo strategico del Sud Italia per l’azienda, considerato un territorio ad alto potenziale per lo sviluppo infrastrutturale e la valorizzazione delle competenze.