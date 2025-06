Il Barbiere dello Zen punta al Mondiale 2025

Giuseppe Lo Gerfo, conosciuto come il Barbiere dello Zen, è pronto a riconfermare la sua presenza al Campionato del Mondo 2025. Dopo la medaglia d’argento conquistata nell’ultima edizione, l’obiettivo ora è chiaro: vincere e portare in alto il nome del suo quartiere, lo Zen di Palermo.

Con l’Accademia Hair Beauty Professional, guidata dal presidente Rino Palumbo, Giuseppe ha trasformato la passione in risultati concreti. In un solo anno, insieme ai suoi ragazzi, ha conquistato sei primi posti in gare regionali e nazionali. Tra i successi più importanti, il primo posto assoluto di Salvo Termini al campionato italiano di Napoli, il campionato italiano a Catania con

Giuseppe di Stefano che ha conquistato il primo posto Razor fade e Daniele Balsamo primo nell'Old school. Poi, il campionato italiano a Taormina dove Balsamo ha confermato il primo posto ma nella categoria Razor fade. E ancora il campionato regionale ad Adrano che ha visto trionfare Rosario Cognato nel Freestyle e il primo posto nella categoria Old school del campionato regionale che si è tenuto a Palermo.