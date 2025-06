Palermo, Ordine degli Architetti: Giuseppina Leone eletta presidente

Il 12 giugno 2025 si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo. Nel corso della prima seduta del quadriennio 2025-2029 si sono svolte le votazioni per la designazione delle cariche istituzionali.

Giuseppina Leone è stata eletta Presidente: è la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia dell’Ordine in 100 anni. Mauro Pantina ha assunto la carica di Vicepresidente Vicario, Giulia Canale quella di Vicepresidente. Cesare Arangio è il nuovo Segretario, Maria (Federica) De Bellis è stata eletta Tesoriere. Completano il Consiglio: Zaira Barone, Lina Bellanca, Salvatore Gattuso, Maria (Gaia) Girgenti, Santo Giunta, Salvatore (Salvino) Lo Cascio, Giuseppe Meli, Lucia Pierro, Luca Spanò e Tommaso Aiello (per la sezione B).

«Tra i principali impegni in programma per questo Consiglio, che punta al coinvolgimento attivo di tutti gli iscritti, c’è l’organizzazione delle iniziative per celebrare, nel 2026, il Centenario della nascita dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo -, si legge in una nota diffusa dall'Ordine -. Al centro della prospettiva del nuovo Consiglio c’è la volontà di rafforzare il ruolo dell’Ordine come riferimento concreto, autorevole e inclusivo: una Casa dell’Architettura aperta, dinamica e impegnata nella promozione della cultura del progetto e del valore della professione. L’obiettivo è dare forma a un Ordine attento ai bisogni della categoria, capace di offrire risposte competenti e tempestive alle sfide del presente».