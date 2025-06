Palermo, parte il Grest del Don Bosco Ranchibile: oltre 600 i ragazzi iscritti

È ufficialmente iniziato oggi il Grest 2025 organizzato dall'istituto salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo. L’oratorio di via Libertà si conferma come uno dei più grandi gruppi estivi salesiani in Sicilia. Quest’anno le iscrizioni hanno superato i record: sono oltre 600 i ragazzi coinvolti, seguiti da una squadra di più di duecento giovani, tra animatori e volontari, che puntano a garantire un’esperienza ricca di divertimento, crescita e solidarietà. Impegnato nelle attività anche il servizio civile.

Fino a metà luglio, i ragazzi saranno impegnati ogni giorno, dalle 8 alle 13, in un fitto programma di attività ludiche, formative e laboratoriali. Il calendario prevede, infatti, oltre alle gite fuori porta, anche laboratori di teatro e danza, esperienze in cucina, giochi di gruppo e attività educative coerenti con il tema scelto per stimolare curiosità e creatività.

Il Grest non è solo un’occasione di gioco, ma un momento di crescita personale e comunitaria: "Attraverso lo spirito salesiano - spiegano i volontari dell'oratorio diretto da don Alfredo Calderoni -, i giovani imparano il valore della cooperazione, dell’accoglienza e dell’impegno solidale".