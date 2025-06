Palermo, Xinergie e Disability Pride donano una pedana al «Giardino dei Giusti»

Un appuntamento da non perdere all’insegna dell’inclusione e ricco di sport e attività olistiche, organizzato al Giardino dei Giusti dall’associazione «Quarto Tempo». A Palermo il 14 giugno si tiene l’evento «Il Giardino per stare bene» dalle 9 in poi.

Feldenkrais, Pilates, Aikido e difesa personale sono solo alcune delle discipline offerte gratuitamente a chi vive il quartiere. E in contemporanea sono previste anche attività per bambini come «Gioco musica» e laboratori, a cura del Centro culturale «Xinergie».

Nel corso dell’evento il centro culturale «Xinergie» donerà insieme al Disability Pride una pedana alla città per rendere accessibile il giardino. Interverranno il presidente dell’associazione «Quarto Tempo» Alessandro Valenziano, Pino Apprendi del «Conca d'oro» e «Alloro Fest», Caterina Gambino del Disability Pride, Daniela Tomasino dell’Arcigay e Girolamo Calsabianca dell’associazione «Anio» e il Comitato famiglie in piazza.

A conclusione dell’evento, a partire dalle 18.30, il concerto dei Mantropìa, accompagnati dai passi di Swing Age.