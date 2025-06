I Premiati Oleifici Barbera alla Festa a Vico, l'evento benefico degli chef stellati

Manfredi Barbera, Ceo di Premiati Oleifici Barbera, ha partecipato alla XII Edizione di Festa a Vico, l’evento benefico promosso e organizzato dallo chef napoletano Gennaro Esposito che si è tenuto ieri a Vico Equense, che ha coinvolto gli chef stellati provenienti da tutta Italia e dal mondo. “Ancora una volta, dopo dieci anni ormai- spiega Barbera - abbiamo deciso di partecipare a Festa a Vico, con i nostri prodotti dell’eccellenza, i Lorenzo, che hanno impreziosito i piatti realizzati dagli chef stellati provenienti da tutto il mondo. Abbiamo voluto nuovamente sposare l’iniziativa perché, al di là del rapporto speciale d’amicizia che ci lega a Gennaro Esposito e al di là dell’importanza della vetrina promozionale per i nostri prodotti, volevamo dare un contributo importante per la causa benefica legata all’evento. I fondi infatti andranno a sostenere cinque associazioni, tra le quali Fondazione Veronesi e San Patrignano. E’stata un’occasione proficua - conclude - per avviare anche delle sinergie importanti con Gennaro con il quale abbiamo pensato di promuovere alcuni progetti che sono in cantiere e che lanceremo nei prossimi mesi.