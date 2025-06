Il Mare delle Radici, inaugurata a Isola delle Femmine l'opera che unisce Sicilia e California

Il Comune di Isola delle Femmine ha inaugurato un’opera simbolica dal forte valore identitario e internazionale: Il Mare delle Radici. Il progetto, firmato da il Made in Sicily, ideato da Giovanni Callea e Davide Morici e realizzato dal Maestro ceramista Domenico Boscia, è stato svelato al pubblico lo scorso lunedì 2 giugno presso il nuovo Lungomare Vespucci.

L’opera celebra il mare come legame profondo tra Isola delle Femmine e le sue comunità emigrate, rendendo omaggio ai rapporti storici e culturali che uniscono questa cittadina siciliana alle città gemellate di Monterey, Pittsburg e Martinez, in California. Alla cerimonia ha preso parte una delegazione ufficiale guidata dal sindaco di Monterey, Tyller Williamson, insieme a rappresentanti della comunità italo-americana, in un momento di condivisione e fratellanza tra le due sponde dell’oceano.